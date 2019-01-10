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Дальнее зарубежье 10.01.2019 10:49

Помпео обсудил вопросы стратегического партнерства с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана Масруром Барзани, сообщил представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с канцлером совета безопасности регионального правительства Курдистана Масруром Барзани и поздравил его с выдвижением на пост премьера Иракского Курдистана", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

М.Помпео выразил "решительную поддержку" продолжению диалога между руководством Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака, а также "дальнейшему прогрессу в области безопасности и экономических реформ".

"Госсекретарь подтвердил важность стратегического партнерства Вашингтона и Ирака, а также нашей давней дружбы с правительством Иракского Курдистана", - подчеркнули в госдепе.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАК, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]