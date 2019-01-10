Помпео обсудил вопросы стратегического партнерства с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана Масруром Барзани, сообщил представитель госдепартамента США Роберт Палладино.
"Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с канцлером совета безопасности регионального правительства Курдистана Масруром Барзани и поздравил его с выдвижением на пост премьера Иракского Курдистана", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.
М.Помпео выразил "решительную поддержку" продолжению диалога между руководством Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака, а также "дальнейшему прогрессу в области безопасности и экономических реформ".
"Госсекретарь подтвердил важность стратегического партнерства Вашингтона и Ирака, а также нашей давней дружбы с правительством Иракского Курдистана", - подчеркнули в госдепе.
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Крупнейший банк Азербайджана сохранил в 2018г активы на уровне 2017г
Госнефтефонд Азербайджана на начало 2019г приобрел 51 т золота
Вкладчики 13 банков, закрытых в Азербайджане, получили компенсаций на 824 млн манатов
ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе
Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»