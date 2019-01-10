Помпео обсудил вопросы стратегического партнерства с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана Масруром Барзани, сообщил представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с канцлером совета безопасности регионального правительства Курдистана Масруром Барзани и поздравил его с выдвижением на пост премьера Иракского Курдистана", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

М.Помпео выразил "решительную поддержку" продолжению диалога между руководством Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака, а также "дальнейшему прогрессу в области безопасности и экономических реформ".

"Госсекретарь подтвердил важность стратегического партнерства Вашингтона и Ирака, а также нашей давней дружбы с правительством Иракского Курдистана", - подчеркнули в госдепе.