Экс-премьеру Киргизии Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предъявил экс-премьер-министру страны Сапару Исакову новое обвинение в коррупции в рамках уголовного дела о реконструкции Исторического музея с ущербом государству на сумму около $1,5 млн, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Главным следственным управлением предъявлено обвинение бывшему премьер-министру С. Исакову 303 ч.2 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что следствием установлены факты вмешательства С.Исакова в 2017 году, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата главы государства, в процесс реконструкции Исторического музея, вследствие чего выполнявшее работы по соглашению с киргизским правительством Турецкое агентство по сотрудничеству и координации отказалось от данной деятельности.

По данным ГКНБ отказ турецкой стороны от сотрудничества привел к тому, что работы по восстановлению музея выполнялись за счет бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд сомов ($21,5 млн.), хотя первоначально планировалось провести их на средства турецкого гранта в сумме $15 млн.

"После этого С.Исаков, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства Киргизии без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции Музея немецкую компанию "Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH", - сказал представитель пресс-службы.

В ГКНБ заявляют, что немецкая компания осуществила поставку дорогостоящих экспонатов, расходных материалов и оборудования, которые не соответствовали утвержденной концепции музея. Кроме того, договор с немецкой компанией был заключен в евро, а не в национальной валюте, что повлекло за собой многомиллионный ущерб в виде курсовой разницы.

"Таким образом, от преступных действий С.Исакова и других должностных лиц, государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн. 690 тыс. 800 сомов (около $1,5 млн), при этом начавшиеся в 2016 году работы по реконструкции Исторического музея до настоящего времени не завершены", - подчеркнул представитель ГКНБ.

Экс-премьер министр Киргизии С.Исаков, входивший в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, также является одним из главных фигурантов дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита в размере $386 млн. ГКНБ обвиняет экс-премьера и ряд должностных лиц в нанесении ущерба в размере более $111 млн при заключении "заведомо невыгодного контракта" на модернизацию ТЭЦ с китайской компанией TBEA.

Адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что у следствия отсутствуют доказательства вины бывшего премьера и указал на политический характер уголовного дела в отношении своего подзащитного.