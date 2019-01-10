Экс-премьеру Киргизии Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предъявил экс-премьер-министру страны Сапару Исакову новое обвинение в коррупции в рамках уголовного дела о реконструкции Исторического музея с ущербом государству на сумму около $1,5 млн, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.
"Главным следственным управлением предъявлено обвинение бывшему премьер-министру С. Исакову 303 ч.2 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия", - сказал представитель пресс-службы.
Он сообщил, что следствием установлены факты вмешательства С.Исакова в 2017 году, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата главы государства, в процесс реконструкции Исторического музея, вследствие чего выполнявшее работы по соглашению с киргизским правительством Турецкое агентство по сотрудничеству и координации отказалось от данной деятельности.
По данным ГКНБ отказ турецкой стороны от сотрудничества привел к тому, что работы по восстановлению музея выполнялись за счет бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд сомов ($21,5 млн.), хотя первоначально планировалось провести их на средства турецкого гранта в сумме $15 млн.
"После этого С.Исаков, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства Киргизии без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции Музея немецкую компанию "Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH", - сказал представитель пресс-службы.
В ГКНБ заявляют, что немецкая компания осуществила поставку дорогостоящих экспонатов, расходных материалов и оборудования, которые не соответствовали утвержденной концепции музея. Кроме того, договор с немецкой компанией был заключен в евро, а не в национальной валюте, что повлекло за собой многомиллионный ущерб в виде курсовой разницы.
"Таким образом, от преступных действий С.Исакова и других должностных лиц, государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн. 690 тыс. 800 сомов (около $1,5 млн), при этом начавшиеся в 2016 году работы по реконструкции Исторического музея до настоящего времени не завершены", - подчеркнул представитель ГКНБ.
Экс-премьер министр Киргизии С.Исаков, входивший в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, также является одним из главных фигурантов дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита в размере $386 млн. ГКНБ обвиняет экс-премьера и ряд должностных лиц в нанесении ущерба в размере более $111 млн при заключении "заведомо невыгодного контракта" на модернизацию ТЭЦ с китайской компанией TBEA.
Адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что у следствия отсутствуют доказательства вины бывшего премьера и указал на политический характер уголовного дела в отношении своего подзащитного.
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Крупнейший банк Азербайджана сохранил в 2018г активы на уровне 2017г
Госнефтефонд Азербайджана на начало 2019г приобрел 51 т золота
Вкладчики 13 банков, закрытых в Азербайджане, получили компенсаций на 824 млн манатов
ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе
Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»