Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9647 RUR   0.0255 GBR   2.1731 TRY   0.3102

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.36 2.58 Brent 61.44 2.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв 11°

СНГ 10.01.2019 11:03

Экс-премьеру Киргизии Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предъявил экс-премьер-министру страны Сапару Исакову новое обвинение в коррупции в рамках уголовного дела о реконструкции Исторического музея с ущербом государству на сумму около $1,5 млн, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Главным следственным управлением предъявлено обвинение бывшему премьер-министру С. Исакову 303 ч.2 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что следствием установлены факты вмешательства С.Исакова в 2017 году, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата главы государства, в процесс реконструкции Исторического музея, вследствие чего выполнявшее работы по соглашению с киргизским правительством Турецкое агентство по сотрудничеству и координации отказалось от данной деятельности.

По данным ГКНБ отказ турецкой стороны от сотрудничества привел к тому, что работы по восстановлению музея выполнялись за счет бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд сомов ($21,5 млн.), хотя первоначально планировалось провести их на средства турецкого гранта в сумме $15 млн.

"После этого С.Исаков, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства Киргизии без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции Музея немецкую компанию "Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH", - сказал представитель пресс-службы.

В ГКНБ заявляют, что немецкая компания осуществила поставку дорогостоящих экспонатов, расходных материалов и оборудования, которые не соответствовали утвержденной концепции музея. Кроме того, договор с немецкой компанией был заключен в евро, а не в национальной валюте, что повлекло за собой многомиллионный ущерб в виде курсовой разницы.

"Таким образом, от преступных действий С.Исакова и других должностных лиц, государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн. 690 тыс. 800 сомов (около $1,5 млн), при этом начавшиеся в 2016 году работы по реконструкции Исторического музея до настоящего времени не завершены", - подчеркнул представитель ГКНБ.

Экс-премьер министр Киргизии С.Исаков, входивший в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, также является одним из главных фигурантов дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита в размере $386 млн. ГКНБ обвиняет экс-премьера и ряд должностных лиц в нанесении ущерба в размере более $111 млн при заключении "заведомо невыгодного контракта" на модернизацию ТЭЦ с китайской компанией TBEA.

Адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что у следствия отсутствуют доказательства вины бывшего премьера и указал на политический характер уголовного дела в отношении своего подзащитного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев Экс-премьер Киргизии обвинен в коррупции, с него взята подписка о невыезде - Госкомитет нацбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]