Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 января ЦБА установил 1,9467 манат/1EUR (9 января – 1,9482 манат/1 EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 января установил 0,0255 манат/1 RUB (9 января – 0,0254 манат/1 RUB).

А. Мамедов