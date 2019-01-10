Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 января ЦБА установил 1,9467 манат/1EUR (9 января – 1,9482 манат/1 EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 января установил 0,0255 манат/1 RUB (9 января – 0,0254 манат/1 RUB).
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»