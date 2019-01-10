Семь казахстанцев из 47 эвакуированных из Сирии подозреваются в терроризме - спецслужба

Семь граждан Казахстана из числа 47 казахстанцев, недавно вывезенных в страну из Сирии, подозреваются в террористической деятельности, проводится расследование, сообщил начальник департамента Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Бахытбек Рахымбердиев.
"В отношении шести мужчин и одной женщины ведется досудебное расследование по подозрению в участии в террористической деятельности. Эти обстоятельства их пребывания, границы будут тщательно нами проверены, решение будет принято, окончательную точку поставит суд", - сказал Б.Рахымбердиев на брифинге в Астане в четверг.
Накануне стало известно, что 6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин.
Большинство эвакуированных были вывезены из Казахстана в Сирию обманным путем и находились в заложниках у террористов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»