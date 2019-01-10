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СНГ 10.01.2019 11:15

Семь казахстанцев из 47 эвакуированных из Сирии подозреваются в терроризме - спецслужба

Семь граждан Казахстана из числа 47 казахстанцев, недавно вывезенных в страну из Сирии, подозреваются в террористической деятельности, проводится расследование, сообщил начальник департамента Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Бахытбек Рахымбердиев.

"В отношении шести мужчин и одной женщины ведется досудебное расследование по подозрению в участии в террористической деятельности. Эти обстоятельства их пребывания, границы будут тщательно нами проверены, решение будет принято, окончательную точку поставит суд", - сказал Б.Рахымбердиев на брифинге в Астане в четверг.

Накануне стало известно, что 6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин.

Большинство эвакуированных были вывезены из Казахстана в Сирию обманным путем и находились в заложниках у террористов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ГРАЖДАНЕ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]