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Оборона 10.01.2019 10:24

Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев вернулась из Афганистана в Баку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане вернулась в Баку»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]