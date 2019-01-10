Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в 2018г увеличилось на 5% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 января 2019 года имеют 3 млн 736,551 тыс. человек, что на 4,8% больше показателя начала 2018 года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.
«В 2018 году открыто 169,886 тыс. индивидуальных счетов социального страхования», - отмечает Минтруда.
Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.
Р.Бабаев
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе
Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Alipay используют свыше 1 млрд человек в мире
Казахстан в 2018г депортировал 58 иностранцев, причастных к радикальным течениям - спецслужба
Совет Европы призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»