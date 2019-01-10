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Бизнес и законодательство 10.01.2019 10:29

Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в 2018г увеличилось на 5% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 января 2019 года имеют 3 млн 736,551 тыс. человек, что на 4,8% больше показателя начала 2018 года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.

«В 2018 году открыто 169,886 тыс. индивидуальных счетов социального страхования», - отмечает Минтруда.

Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГФСЗ, СЧЕТА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]