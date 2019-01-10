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Оборона 10.01.2019 10:48

Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в четверг с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан», боевой техникой и боеприпасами, изготовленными в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны при Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДНО, ОЗНАКОМЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]