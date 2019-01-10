Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в четверг с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан», боевой техникой и боеприпасами, изготовленными в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны при Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев