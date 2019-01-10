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Финансы 10.01.2019 11:12

Вкладчики 13 банков, закрытых в Азербайджане, получили компенсаций на 824 млн манатов

Вкладчики 13 банков, закрытых в Азербайджане в течение 2012-2017гг, получили компенсаций на общую сумму 824,3 млн манатов, сообщает Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

В частности, вкладчикам Royalbank по застрахованным вкладам выплачено 13,2 млн манатов компенсаций (89% от общего объема компенсируемых вкладов).

Вкладчикам Texnikabank по застрахованным вкладам выплачено более 120,4 млн манатов (98%), Bank of Azerbaijan - 24,2 млн манатов (97%), Gandjabank – 0,98 млн манатов (94%).

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму 72,5 млн манатов (99%), Parabank – 43,2 млн манатов (98%), Kredobank – 27,9 млн манатов (99,6%), Dekabank – 3,1 млн манатов (99%), United Credit Bank – 1,8 млн манатов (88%).

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,4 млн манатов (98%), "Кавказского банка развития" - 2 млн манатов (96% компенсируемых вкладов).

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму 438,6 млн манатов (99%), а вкладчики Demirbank – 61,98 млн манатов (98%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]