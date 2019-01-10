Госнефтефонд Азербайджана на начало 2019г приобрел 51 т золота

Общий объем приобретенного Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) золота по состоянию на конец декабря 2018 года составляет 50тыс. 953,3 кг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.

«На конец 2018 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 50тыс. 953,3 кг (1млн 638тыс. 186,3 тройских унций) на сумму $2 млрд 93,09 млн», - отметили в ГНФАР.

Как сообщалось ранее, ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота. В 2018 году ГНФАР возобновил покупку золота. Таким образом, ГНФАР в 2018 году приобрел 20 тыс. 778,41 кг золота.

По данным фонда, покупка в 2019 году золота будет осуществляться с учетом объема инвестиционного портфеля ГНФАР и стоимости золота, а также в рамках целевых показателей, установленных Инвестиционной политикой фонда.

«Для инвестиций в золотые слитки Госнефтефонд планирует продолжить сотрудничество, в том числе, с AzerGold», - отметили в ГНФАР.

В фонде подчеркнули, что закупка золота будет осуществляться партиями в течение календарного года.

Как сообщалось, средний размер инвестиционного портфеля ГНФАР на 2019 год составит 67,4 млрд манатов ($39,6 млрд по текущему курсу).

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2019 год основной целью инвестиционной политики фонда в следующем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь.

По условиям, максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2019 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова