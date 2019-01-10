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10.01.2019 15:26

Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос

Больше половины граждан Франции пессимистично настроены относительно экономического будущего их государства в 2019 году, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на проведенный по его заказу опрос компании Odoxa.

Так, 59% респондентов считают, что этот год станет "годом экономических трудностей" для Франции. Лишь 7% заявили, что верят в "экономическое процветание" страны в наступившем году. Еще 34% французов выразили мнение, что экономическая ситуация в этом году будет "похожа" на прошлогоднюю.

Согласно результатам исследования, за год рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрон снизился на 20 процентных пунктов - в настоящее время его поддерживают лишь 29% опрошенных.

Кроме того, 48% французов считают, что к концу президентского срока Э.Макрона общее положение Франции будет "более плохим", чем то состояние, в котором находилась страна в мае 2017 года, когда он был избран главой государства.

В исследовании общественного мнения 2-3 января приняли участие более 1 тыс. человек.

С середины ноября во Франции проходят акции движения "желтых жилетов". Традиционно по субботам сторонники этого протестного движения выходят на улицы городов в знак протеста против политики правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖИТЕЛИ, ОЖИДАНИЯ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]