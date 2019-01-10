Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос

Больше половины граждан Франции пессимистично настроены относительно экономического будущего их государства в 2019 году, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на проведенный по его заказу опрос компании Odoxa.
Так, 59% респондентов считают, что этот год станет "годом экономических трудностей" для Франции. Лишь 7% заявили, что верят в "экономическое процветание" страны в наступившем году. Еще 34% французов выразили мнение, что экономическая ситуация в этом году будет "похожа" на прошлогоднюю.
Согласно результатам исследования, за год рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрон снизился на 20 процентных пунктов - в настоящее время его поддерживают лишь 29% опрошенных.
Кроме того, 48% французов считают, что к концу президентского срока Э.Макрона общее положение Франции будет "более плохим", чем то состояние, в котором находилась страна в мае 2017 года, когда он был избран главой государства.
В исследовании общественного мнения 2-3 января приняли участие более 1 тыс. человек.
С середины ноября во Франции проходят акции движения "желтых жилетов". Традиционно по субботам сторонники этого протестного движения выходят на улицы городов в знак протеста против политики правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»