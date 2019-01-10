Президент Молдавии попросил Медведева решить проблему экспорта молдавских товаров в Россию через Украину

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой решить проблему экспорта молдавских товаров в РФ через территорию Украины.

"Направил официальное письмо председателю правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву в связи с постановлением правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта", - написал И.Додон в четверг на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда товаров из РМ, "реализуя договоренности, достигнутые ранее президентами РФ и РМ". Однако с 1 января вступило в силу другое постановление правительства РФ, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину.

"Данное постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки", - отметил молдавский президент.

И.Додон сообщил, что "для решения возникшей проблемы на данном этапе ведем переговоры с руководством РФ".

"Таким образом, сообщаем нашим экономическим агентам (производителям и экспортёрам) о том, что президент Республики Молдова взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни", - отметил глава государства.