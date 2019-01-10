Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил смерть 13-го пациента, заразившегося вирусом H1N1, известного также как "свиной грипп".

По данным СМИ, в тбилисской инфекционной больнице накануне скончалась заболевшая гриппом 22-летняя женщина.

У пациентки, как и в большинстве других лабораторно подтвержденных случаев заражения "свиным гриппом", было сопутствующее тяжелое заболевание, отметил А.Гамкрелидзе.

Из 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом в Грузии в настоящее время заражения вирусом H1N1 составляют 98%, сообщил А.Гамкрелидзе.

Он также отметил, что в текущем сезоне были зафиксированы 4-5 случаев заболевания вирусом H3N2 ("гонконгский грипп") и один случай гриппа типа "B".

Накануне в Минздраве Грузии заявили журналистам, что на данном этапе речь об эпидемии не идет. Вместе с тем, министерство образования Грузии приняло решение продлить зимние каникулы в школах до 18 января.

Как сообщали СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания "свиным гриппом" в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет.