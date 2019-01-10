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Регион 10.01.2019 16:01

Минздрав Грузии подтвердил 13 летальных случаев заболевания "свиным гриппом" в стране

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил смерть 13-го пациента, заразившегося вирусом H1N1, известного также как "свиной грипп".

По данным СМИ, в тбилисской инфекционной больнице накануне скончалась заболевшая гриппом 22-летняя женщина.

У пациентки, как и в большинстве других лабораторно подтвержденных случаев заражения "свиным гриппом", было сопутствующее тяжелое заболевание, отметил А.Гамкрелидзе.

Из 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом в Грузии в настоящее время заражения вирусом H1N1 составляют 98%, сообщил А.Гамкрелидзе.

Он также отметил, что в текущем сезоне были зафиксированы 4-5 случаев заболевания вирусом H3N2 ("гонконгский грипп") и один случай гриппа типа "B".

Накануне в Минздраве Грузии заявили журналистам, что на данном этапе речь об эпидемии не идет. Вместе с тем, министерство образования Грузии приняло решение продлить зимние каникулы в школах до 18 января.

Как сообщали СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания "свиным гриппом" в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЗДРАВ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]