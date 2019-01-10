Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк в четверг заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию без соглашения с ЕС, то это приведет к катастрофическим последствиям для Великобритании.
"(Выход без соглашения с ЕС - ИФ) стал бы катастрофической ситуаций, в которой условия торговли с нашими ближайшими партнерами находились бы в примитивном состоянии", - сказал Г.Кларк в эфире радиостанции BBC.
"По моему мнению, нам нужно объединиться сейчас, нам нужно действовать, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения", - отметил он.
Кроме того, британский министр призвал членов парламента "убрать в сторону разногласия". "Нам нужно вести себя так, чтобы наша репутация на международной арене, как и всегда, была прагматичной и надежной", - добавил Г.Кларк.
В среду члены палаты общин Великобритании начали пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.
Перед предыдущей датой голосования - 11 декабря 2018 года - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщало BBC.
10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на декабрь голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.
Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр
Президенту Алиеву показали проект строительства пограничного сторожевого корабля типа Савалан
Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн
Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн
AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»