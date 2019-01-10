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Дальнее зарубежье 10.01.2019 17:04

Британский министр по делам бизнеса предостерегает от "жесткого" Brexit

Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк в четверг заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию без соглашения с ЕС, то это приведет к катастрофическим последствиям для Великобритании.

"(Выход без соглашения с ЕС - ИФ) стал бы катастрофической ситуаций, в которой условия торговли с нашими ближайшими партнерами находились бы в примитивном состоянии", - сказал Г.Кларк в эфире радиостанции BBC.

"По моему мнению, нам нужно объединиться сейчас, нам нужно действовать, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения", - отметил он.

Кроме того, британский министр призвал членов парламента "убрать в сторону разногласия". "Нам нужно вести себя так, чтобы наша репутация на международной арене, как и всегда, была прагматичной и надежной", - добавил Г.Кларк.

В среду члены палаты общин Великобритании начали пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.

Перед предыдущей датой голосования - 11 декабря 2018 года - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщало BBC.

10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на декабрь голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]