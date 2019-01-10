Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9647 RUR   0.0255 GBR   2.1731 TRY   0.3102

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.36 2.58 Brent 61.44 2.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.01.2019 15:14

Лукашенко поручил правительству открыть альтернативные поставки нефти в Белоруссию через прибалтийские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - сказал А.Лукашенко в четверг на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - заметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Лукашенко заявил об отсутствии в повестке дня вопроса об объединении Белоруссии и РФ Лукашенко заявляет, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении Лукашенко поздравил с Новым годом Алиева и других зарубежных лидеров Лукашенко рассчитывает, что на встрече с Путиным будут решены вопросы, существующие в отношениях между Белоруссией и Россией Лукашенко полагает, что в России больше не воспринимают Белоруссию как братскую страну Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]