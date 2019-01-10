Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку и Брюссель до конца января текущего года проведут ряд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, сообщил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.
«Переговоры охватят все три блока нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и будут проведены до конца января в формате видеоконференций и встреч в Баку и Брюсселе», - сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров ранее заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что новое соглашение будет стратегическим документом, основанным на равноправном партнерстве и общих интересах. Причем, данное соглашение нужно не только Азербайджану, но и странам-членам ЕС.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Ф.Исазаде
Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн
Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн
AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Американские конгрессмены опасаются за кибербезопасность из-за "шатдауна" - СМИ
ЕС не примет участия в инаугурации Мадуро
Решение о выводе войск США из Сирии будет выполнено - Помпео
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»