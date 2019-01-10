Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9647 RUR   0.0255 GBR   2.1731 TRY   0.3102

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.36 2.58 Brent 61.44 2.72

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.01.2019 15:18

Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку и Брюссель до конца января текущего года проведут ряд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, сообщил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

«Переговоры охватят все три блока нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и будут проведены до конца января в формате видеоконференций и встреч в Баку и Брюсселе», - сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров ранее заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что новое соглашение будет стратегическим документом, основанным на равноправном партнерстве и общих интересах. Причем, данное соглашение нужно не только Азербайджану, но и странам-членам ЕС.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Представители Совета ЕС и Европарламента согласовали директиву по пластиковым отходам Совет ЕС и Европарламент договорились по директиве и регламенту об электроэнергии Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД В Брюсселе рассчитывают к маю 2019 года согласовать с Баку текст соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]