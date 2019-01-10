Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку и Брюссель до конца января текущего года проведут ряд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, сообщил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

«Переговоры охватят все три блока нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и будут проведены до конца января в формате видеоконференций и встреч в Баку и Брюсселе», - сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров ранее заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что новое соглашение будет стратегическим документом, основанным на равноправном партнерстве и общих интересах. Причем, данное соглашение нужно не только Азербайджану, но и странам-членам ЕС.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Ф.Исазаде