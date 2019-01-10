Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.
"Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр - ИФ) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заявил А.Лукашенко на совещании с правительством в четверг в Минске.
При этом он вновь призвал правительство "не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России". А.Лукашенко подчеркнул, что "надо искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты".
"Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", - сказал президент.
По его мнению, "заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема". "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", - убежден А.Лукашенко.
Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр
Президенту Алиеву показали проект строительства пограничного сторожевого корабля типа Савалан
Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн
Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн
AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»