Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых стран (СНГ), приняв соответствующее решение на заседании в четверг без обсуждения.

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в министерство иностранных дел с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ", - цитирует пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины первого вице-премьера - главу МЭРТ Степана Кубива.

"С учетом текущей ситуации и агрессии РФ против Украины положения и идеи соглашения не соответствуют фактическому положению вещей", - подчеркнул он.

Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было подписано 26 мая 1995 года для развития интеграционных процессов в Содружестве и укрепления международных контактов, а также для формирования единого экономического и информационного пространства в СНГ.