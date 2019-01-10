Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых стран (СНГ), приняв соответствующее решение на заседании в четверг без обсуждения.
"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в министерство иностранных дел с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ", - цитирует пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины первого вице-премьера - главу МЭРТ Степана Кубива.
"С учетом текущей ситуации и агрессии РФ против Украины положения и идеи соглашения не соответствуют фактическому положению вещей", - подчеркнул он.
Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было подписано 26 мая 1995 года для развития интеграционных процессов в Содружестве и укрепления международных контактов, а также для формирования единого экономического и информационного пространства в СНГ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»