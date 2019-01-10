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Дальнее зарубежье 10.01.2019 17:32

Помпео назвал продуктивной встречу с президентом Египта в Каире

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в четверг провел продуктивную встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси в Каире.

"Я провел продуктивную встречу с (президентом Египта Абделем Фаттахом - ИФ) Ас-Сиси сегодня в Каире. США поддерживают Египет в его приверженности защищать свободу вероисповедания и в борьбе против терроризма, который угрожает всем нашим друзьям на Ближнем Востоке", - написал М.Помпео на своей странице в Twitter.

Встреча с А.Ф.Ас-Сиси прошла в президентском дворце Гелиополисе. У главы госдепа также запланированы переговоры с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри, а затем он выступит с речью в Американском университете в Каире. Речь будет посвящена политике США на Ближнем Востоке.

В рамках турне у М.Помпео также запланированы визиты в Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Кувейт.

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Тэги: США, ЕГИПЕТ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]