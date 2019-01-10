Помпео назвал продуктивной встречу с президентом Египта в Каире

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в четверг провел продуктивную встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси в Каире.

"Я провел продуктивную встречу с (президентом Египта Абделем Фаттахом - ИФ) Ас-Сиси сегодня в Каире. США поддерживают Египет в его приверженности защищать свободу вероисповедания и в борьбе против терроризма, который угрожает всем нашим друзьям на Ближнем Востоке", - написал М.Помпео на своей странице в Twitter.

Встреча с А.Ф.Ас-Сиси прошла в президентском дворце Гелиополисе. У главы госдепа также запланированы переговоры с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри, а затем он выступит с речью в Американском университете в Каире. Речь будет посвящена политике США на Ближнем Востоке.

В рамках турне у М.Помпео также запланированы визиты в Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Кувейт.