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Финансы 10.01.2019 15:48

Налоговая проверка в SOCAR является плановой - заявление

Выездная налоговая проверка, проводимая в компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР), носит плановый характер, говорится в совместном заявлении Минналогов и SOCAR.

«Проведение проверок, в частности и в ГНКАР, является прямой обязанностью министерства налогов. Минналогов каждый год проводит выездные проверки крупных налогоплательщиков, и проверка ГНКАР является очередной подобной проверкой», - отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что проверки не имеют никакого отношения к кадровым изменениям в руководстве Госнефтекомпании.

SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком в Азербайджане. Налоговые выплаты компании в госбюджет Азербайджана в 2017 году составили 1 млрд 511,033 млн манатов и по сравнению с 2016 годом увеличились на 8,3%.

На 2018 год план для компании по налоговым выплатам в госбюджет составил 1 млрд 430 млн манатов, на 2019г – 1 млрд 450 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ГНКАР, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]