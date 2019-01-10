Налоговая проверка в SOCAR является плановой - заявление

Выездная налоговая проверка, проводимая в компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР), носит плановый характер, говорится в совместном заявлении Минналогов и SOCAR.
«Проведение проверок, в частности и в ГНКАР, является прямой обязанностью министерства налогов. Минналогов каждый год проводит выездные проверки крупных налогоплательщиков, и проверка ГНКАР является очередной подобной проверкой», - отмечается в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что проверки не имеют никакого отношения к кадровым изменениям в руководстве Госнефтекомпании.
SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком в Азербайджане. Налоговые выплаты компании в госбюджет Азербайджана в 2017 году составили 1 млрд 511,033 млн манатов и по сравнению с 2016 годом увеличились на 8,3%.
На 2018 год план для компании по налоговым выплатам в госбюджет составил 1 млрд 430 млн манатов, на 2019г – 1 млрд 450 млн манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»