Правоохранительные органы Азербайджана арестовали фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 1 млн российских рублей

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытку реализации 1 млн фальшивых российских рублей, сообщает пресс-служба МВД.

«В связи с указанным фактом задержаны фальшивомонетчики из Баку и Гянджи, пытавшиеся продать фальшивые 1 млн российских рублей за 8 тыс. манатов», - сказано в сообщении.

Операцию по разоблачению фальшивомонетчиков провели сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана.

«По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в продаже фальшивых купюр Гасан Алекперов и ранее судимый Ширван Мусаев арестованы», - подчеркивает МВД

Р.Бабаев