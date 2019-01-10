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Происшествия 10.01.2019 15:51

Правоохранительные органы Азербайджана арестовали фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 1 млн российских рублей

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытку реализации 1 млн фальшивых российских рублей, сообщает пресс-служба МВД.

«В связи с указанным фактом задержаны фальшивомонетчики из Баку и Гянджи, пытавшиеся продать фальшивые 1 млн российских рублей за 8 тыс. манатов», - сказано в сообщении.

Операцию по разоблачению фальшивомонетчиков провели сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана.

«По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в продаже фальшивых купюр Гасан Алекперов и ранее судимый Ширван Мусаев арестованы», - подчеркивает МВД

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]