Правоохранительные органы Азербайджана арестовали фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 1 млн российских рублей

Правоохранительные органы Азербайджана предотвратили попытку реализации 1 млн фальшивых российских рублей, сообщает пресс-служба МВД.
«В связи с указанным фактом задержаны фальшивомонетчики из Баку и Гянджи, пытавшиеся продать фальшивые 1 млн российских рублей за 8 тыс. манатов», - сказано в сообщении.
Операцию по разоблачению фальшивомонетчиков провели сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана.
«По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в продаже фальшивых купюр Гасан Алекперов и ранее судимый Ширван Мусаев арестованы», - подчеркивает МВД
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»