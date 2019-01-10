Эстония одобрила договор о Brexit

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение одобрить договор о выходе Великобритании из Европейского союза.

Как сообщил журналистам глава эстонского МИД Свен Миксер (Sven Mikser), "этот договор, заключенный в ноябре прошлого года, должны подписать со стороны ЕС председатель Совета ЕС Дональд Туск (Donald Tusk) и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker)".

С.Миксер отметил, что после этого можно будет провести необходимые ратификационные процедуры в парламентах Великобритании и стран ЕС.

По его словам, правительство Эстонии проанализировало, какие национальные законы предстоит изменить в связи с Brexit.

"Есть немало правовых актов, нуждающихся в изменениях. Например, поправки, касающиеся процесса выборов в Европейский парламент, парламентом Эстонии уже одобрены", - сказал глава МИД.