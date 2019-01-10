Франция выведет войска из Сирии в случае политического решения конфликта - Ле Дриан

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что Франция будет готова вывести свои войска из Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение кризиса в этой ближневосточной стране.

"Очевидно, что когда будет политическое решение, мы уйдем (из Сирии - ИФ)", - сказал министр в эфире телеканала "Се-Ньюс", говоря о сирийском конфликте.

"Мы присутствуем в Ираке, и у нас есть очень ограниченное военное присутствие в Сирии", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа об изменении сроков вывода американского контингента из Сирии связано, в частности, с давлением, которое оказали на Вашингтон его союзники.

"Теперь же он (Д.Трамп - ИФ) объявил, что вывод будет осуществляться более медленно... Безусловно, это благодаря различного рода давлению, которое было на него оказано, в том числе со стороны Франции. Президент Макрон разговаривал с ним неоднократно, и кажется, есть изменения (в подходе США к выводу войск - ИФ), которые я оцениваю позитивно", - отметил глава МИД Франции.

В декабре Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, подвергли критике это решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда выразил сожаление этим шагом Д.Трампа, отметив важность того, чтобы "союзники были надежными".

Позже президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев. Тогда как ранее он говорил, что вывод находящих в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.