Франция выведет войска из Сирии в случае политического решения конфликта - Ле Дриан

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что Франция будет готова вывести свои войска из Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение кризиса в этой ближневосточной стране.
"Очевидно, что когда будет политическое решение, мы уйдем (из Сирии - ИФ)", - сказал министр в эфире телеканала "Се-Ньюс", говоря о сирийском конфликте.
"Мы присутствуем в Ираке, и у нас есть очень ограниченное военное присутствие в Сирии", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.
По его словам, решение президента США Дональда Трампа об изменении сроков вывода американского контингента из Сирии связано, в частности, с давлением, которое оказали на Вашингтон его союзники.
"Теперь же он (Д.Трамп - ИФ) объявил, что вывод будет осуществляться более медленно... Безусловно, это благодаря различного рода давлению, которое было на него оказано, в том числе со стороны Франции. Президент Макрон разговаривал с ним неоднократно, и кажется, есть изменения (в подходе США к выводу войск - ИФ), которые я оцениваю позитивно", - отметил глава МИД Франции.
В декабре Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.
Ряд европейских стран, в том числе Франция, подвергли критике это решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда выразил сожаление этим шагом Д.Трампа, отметив важность того, чтобы "союзники были надежными".
Позже президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев. Тогда как ранее он говорил, что вывод находящих в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.
Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр
Президенту Алиеву показали проект строительства пограничного сторожевого корабля типа Савалан
Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн
Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн
AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»