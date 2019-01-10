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Дальнее зарубежье 10.01.2019 18:30

ЕС не примет участия в инаугурации Мадуро

В ЕС сожалеют, что, несмотря на все призывы международного сообщества, к уважению международных норм, при проведении президентских выборов в Венесуэле не соблюдались правила демократии, заявила официальный представитель главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич.

"Мы очень ясно заявили: президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз и государства-члены не будут участвовать в сегодняшней церемонии инаугурации президента. ЕС продолжит свои дипломатические и политические усилия с целью найти политическое и мирное решение проблем с демократией в Венесуэле, сохраняя при этом контакты со всеми соответствующими сторонами", - сообщила М.Коцьянчич.

Инаугурация добившегося переизбрания на шестилетний срок Н.Мадуро состоится позже в четверг.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]