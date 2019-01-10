ЕС не примет участия в инаугурации Мадуро

В ЕС сожалеют, что, несмотря на все призывы международного сообщества, к уважению международных норм, при проведении президентских выборов в Венесуэле не соблюдались правила демократии, заявила официальный представитель главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич.

"Мы очень ясно заявили: президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз и государства-члены не будут участвовать в сегодняшней церемонии инаугурации президента. ЕС продолжит свои дипломатические и политические усилия с целью найти политическое и мирное решение проблем с демократией в Венесуэле, сохраняя при этом контакты со всеми соответствующими сторонами", - сообщила М.Коцьянчич.

Инаугурация добившегося переизбрания на шестилетний срок Н.Мадуро состоится позже в четверг.