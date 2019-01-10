Лиссабон построит 2-й аэропорт на фоне туристического бума

Власти Португалии планируют расширить существующий международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду в Портеле и построить вторую воздушную гавань на фоне туристического бума.
Стоимость проектов оценивается правительством более чем в 1 млрд евро. Французский инфраструктурный концерн Vinci, подразделение которого управляет лиссабонским аэропортом, согласился вложить них 1,15 млрд евро, говорится в сообщении компании.
Новый аэропорт предлагается построить в городке Монтижу, который входит в агломерацию Большой Лиссабон. Экологические организации последние пять лет выступают против этой инициативы, поскольку выбранное место в устье реки Тежу служит прибежищам для перелетных птиц и диких животных. Местные власти пока не вынесли окончательное решение.
Согласно договоренностям Vinci с правительством Португалии около 650 млн евро будут направлены на расширение аэропорта в Портеле, еще 500 млн евро - на строительство в Монтижу, передает AP.
Ожидается, что новый аэропорт будет построен до конца 2022 года.
В прошлом году Португалию посетили около 13 млн иностранных туристов. Доходы от туризма составили 14 млрд евро.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»