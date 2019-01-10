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Это интересно 10.01.2019 16:31

Лиссабон построит 2-й аэропорт на фоне туристического бума

Власти Португалии планируют расширить существующий международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду в Портеле и построить вторую воздушную гавань на фоне туристического бума.

Стоимость проектов оценивается правительством более чем в 1 млрд евро. Французский инфраструктурный концерн Vinci, подразделение которого управляет лиссабонским аэропортом, согласился вложить них 1,15 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Новый аэропорт предлагается построить в городке Монтижу, который входит в агломерацию Большой Лиссабон. Экологические организации последние пять лет выступают против этой инициативы, поскольку выбранное место в устье реки Тежу служит прибежищам для перелетных птиц и диких животных. Местные власти пока не вынесли окончательное решение.

Согласно договоренностям Vinci с правительством Португалии около 650 млн евро будут направлены на расширение аэропорта в Портеле, еще 500 млн евро - на строительство в Монтижу, передает AP.

Ожидается, что новый аэропорт будет построен до конца 2022 года.

В прошлом году Португалию посетили около 13 млн иностранных туристов. Доходы от туризма составили 14 млрд евро.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, СТОЛИЦА, АЭРОПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]