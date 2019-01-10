Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) предлагает наладить в стране производство поливинилхлорида (PVC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Azpromo подготовил инвестиционное предложение по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка производства PVC, большая часть которого в настоящее время импортируется в Азербайджан", - отметили в правительстве.
По данным фонда, поскольку цена на импортный PVC возросла, реализация данного проекта позволит заменить импортную продукцию на более выгодное местное производство.
"Стоимость проекта оценивается в $80 млн. Срок реализации, срок окупаемости и механизм финансирования требуют уточнения", - подчеркнули в правительстве.
Поливинилхлорид применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства листов, труб, плёнок, плёнок для натяжных потолков, искусственных кож, линолеума, грязезащитных ковриков, обувных пластикатов, мебельной кромки и т. д. Также он применяется для производства «виниловых» грампластинок, профилей для изготовления окон и дверей и в производстве покрытия колёс и роликов.
Н.Аббасова
Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр
Президенту Алиеву показали проект строительства пограничного сторожевого корабля типа Савалан
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Американские конгрессмены опасаются за кибербезопасность из-за "шатдауна" - СМИ
ЕС не примет участия в инаугурации Мадуро
Решение о выводе войск США из Сирии будет выполнено - Помпео
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»