Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) предлагает наладить в стране производство поливинилхлорида (PVC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Azpromo подготовил инвестиционное предложение по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка производства PVC, большая часть которого в настоящее время импортируется в Азербайджан", - отметили в правительстве.

По данным фонда, поскольку цена на импортный PVC возросла, реализация данного проекта позволит заменить импортную продукцию на более выгодное местное производство.

"Стоимость проекта оценивается в $80 млн. Срок реализации, срок окупаемости и механизм финансирования требуют уточнения", - подчеркнули в правительстве.

Поливинилхлорид применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства листов, труб, плёнок, плёнок для натяжных потолков, искусственных кож, линолеума, грязезащитных ковриков, обувных пластикатов, мебельной кромки и т. д. Также он применяется для производства «виниловых» грампластинок, профилей для изготовления окон и дверей и в производстве покрытия колёс и роликов.

Н.Аббасова