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Бизнес и законодательство 10.01.2019 16:39

Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) предлагает наладить в стране производство поливинилхлорида (PVC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Azpromo подготовил инвестиционное предложение по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка производства PVC, большая часть которого в настоящее время импортируется в Азербайджан", - отметили в правительстве.

По данным фонда, поскольку цена на импортный PVC возросла, реализация данного проекта позволит заменить импортную продукцию на более выгодное местное производство.

"Стоимость проекта оценивается в $80 млн. Срок реализации, срок окупаемости и механизм финансирования требуют уточнения", - подчеркнули в правительстве.

Поливинилхлорид применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства листов, труб, плёнок, плёнок для натяжных потолков, искусственных кож, линолеума, грязезащитных ковриков, обувных пластикатов, мебельной кромки и т. д. Также он применяется для производства «виниловых» грампластинок, профилей для изготовления окон и дверей и в производстве покрытия колёс и роликов.

Н.Аббасова

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Тэги: PVC, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]