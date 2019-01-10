Brexit без соглашения с ЕС может нарушить процесс авиаперевозок в Европе, предупреждают в IATA

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предупредил о возможном нарушении авиасообщения в Европе, если Британия выйдет из Европейского союза без заключения какого бы то ни было соглашения с Брюсселем, сообщает в четверг Associated Press.
По словам главы организации, которая выступает координатором деятельности и сотрудничества ведущих авиакомпаний мира, сбои в воздушном трафике могут продлиться "на протяжении месяцев" после Brexit.
А.де Жюньяк заявил журналистам, что ранее были приняты руководящие принципы IATA, касающиеся авиаперевозок между Британией и ЕС. Однако они выстроены и учитывают уровни воздушного трафика 2018 года, в то время как в 2019 году ожидается рост объема пассажирских перевозок в Европе.
По его словам, принятых мер вряд ли будет достаточно, чтобы полностью избежать отмены авиарейсов.
Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. В ноябре прошлого года Брюссель и Лондон согласовали план выхода Британии из ЕС, теперь голосование о соответствующем законопроекте состоится в британской палате общин 15 января.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»