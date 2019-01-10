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Дальнее зарубежье 10.01.2019 19:01

Brexit без соглашения с ЕС может нарушить процесс авиаперевозок в Европе, предупреждают в IATA

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предупредил о возможном нарушении авиасообщения в Европе, если Британия выйдет из Европейского союза без заключения какого бы то ни было соглашения с Брюсселем, сообщает в четверг Associated Press.

По словам главы организации, которая выступает координатором деятельности и сотрудничества ведущих авиакомпаний мира, сбои в воздушном трафике могут продлиться "на протяжении месяцев" после Brexit.

А.де Жюньяк заявил журналистам, что ранее были приняты руководящие принципы IATA, касающиеся авиаперевозок между Британией и ЕС. Однако они выстроены и учитывают уровни воздушного трафика 2018 года, в то время как в 2019 году ожидается рост объема пассажирских перевозок в Европе.

По его словам, принятых мер вряд ли будет достаточно, чтобы полностью избежать отмены авиарейсов.

Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. В ноябре прошлого года Брюссель и Лондон согласовали план выхода Британии из ЕС, теперь голосование о соответствующем законопроекте состоится в британской палате общин 15 января.

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Тэги: МИР, BREXIT, IATA, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]