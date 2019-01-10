Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в четверг в Губинском районе на севере Азербайджана, привело к гибели трех человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Губинском районе, еще один скончался во время госпитализации», - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.
По его словам, еще один человек в ДТП получил черепно-мозговую травму. «В настоящее время он проходит лечение в Губинской центральной районной больнице, его состояние оценивается как тяжелое», - подчеркнули в Минздраве.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»