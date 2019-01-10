Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн

Украина в 2018 году сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 24,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 766,832 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $431,735 млн (на 2,4% меньше чем в 2017г).

Поставки нефти из Азербайджана составили на сумму $407,104 млн, Ирана – на $14,538 млн, Алжира – на $7,176 млн, других стран – на $2,917 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.

Н.Аббасова