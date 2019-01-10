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ТЭК 10.01.2019 17:33

Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн

Украина в 2018 году сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 24,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 766,832 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $431,735 млн (на 2,4% меньше чем в 2017г).

Поставки нефти из Азербайджана составили на сумму $407,104 млн, Ирана – на $14,538 млн, Алжира – на $7,176 млн, других стран – на $2,917 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]