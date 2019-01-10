Пресс-релиз

12 января 2018 года в школе № 17 города Баку (адрес: улица Гачага Наби, 6 А) будет дан старт XI республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе для учащихся школ с азербайджанским и русским языками обучения. Предполагается, что в первом туре могут принять участие учащиеся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.
Олимпиада традиционно проводится уже в течение 10 лет Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства образования Азербайджанской Республики и Ассоциации преподавателей русскоязычных ученых заведений Азербайджана.
На данный момент Министерство образования Азербайджанской Республики не заявило свое участие в данном проекте. При этом считаем, что положение русского языка в Азербайджане не зависит от позиций ряда чиновников.
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Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»