Пресс-релиз

12 января 2018 года в школе № 17 города Баку (адрес: улица Гачага Наби, 6 А) будет дан старт XI республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе для учащихся школ с азербайджанским и русским языками обучения. Предполагается, что в первом туре могут принять участие учащиеся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.

Олимпиада традиционно проводится уже в течение 10 лет Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства образования Азербайджанской Республики и Ассоциации преподавателей русскоязычных ученых заведений Азербайджана.

На данный момент Министерство образования Азербайджанской Республики не заявило свое участие в данном проекте. При этом считаем, что положение русского языка в Азербайджане не зависит от позиций ряда чиновников.

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Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



