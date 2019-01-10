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10.01.2019 17:44

Пресс-релиз

12 января 2018 года в школе № 17 города Баку (адрес: улица Гачага Наби, 6 А) будет дан старт XI республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе для учащихся школ с азербайджанским и русским языками обучения. Предполагается, что в первом туре могут принять участие учащиеся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.
Олимпиада традиционно проводится уже в течение 10 лет Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства образования Азербайджанской Республики и Ассоциации преподавателей русскоязычных ученых заведений Азербайджана.
На данный момент Министерство образования Азербайджанской Республики не заявило свое участие в данном проекте. При этом считаем, что положение русского языка в Азербайджане не зависит от позиций ряда чиновников.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]