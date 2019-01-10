Пресс-релиз

12 января 2018 года в школе № 17 города Баку (адрес: улица Гачага Наби,

6 А) будет дан старт XI республиканской Олимпиаде по русскому языку и

литературе для учащихся школ с азербайджанским и русским языками

обучения. Предполагается, что в первом туре могут принять участие учащиеся

7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Низаминского и Хатаинского

районов города Баку.

Олимпиада традиционно проводится уже в течение 10 лет

Представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке

Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике,

Министерства образования Азербайджанской Республики и Ассоциации

преподавателей русскоязычных ученых заведений Азербайджана.

На данный момент Министерство образования Азербайджанской

Республики не заявило свое участие в данном проекте. При этом считаем, что

положение русского языка в Азербайджане не зависит от позиций ряда

чиновников.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



