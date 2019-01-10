Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае, если США для поставок своих систем ПРО "Пэтриот" потребуют от Анкары аннулирования контракта с РФ на поставку ЗРС С-400, сделка с Вашингтоном не состоится.
"Мы можем приобрести системы "Пэтриот", если условия будут соответствовать ожиданиям Анкары. Это касается совместного производства, сроков поставок, передачи технологий и условий кредитования. Это торговая сделка, а в торговле требование "аннулируй сделку с другим, и купи у меня" недопустимо", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.
По словам главы турецкой дипломатии, США уже представили Турции первое предложение по продаже "Пэтриотов".
"Что касается временных параметров, то могу отметить, что сегодня Турция срочно нуждается в системах ПВО", - отметил министр.
М.Чавушоглу подчеркнул, что контракт по зенитно-ракетным системам С-400 с Россией уже подписан и его реализация не может быть поставлена под сомнение.
На прошлой неделе турецкое издание "Йени шафак" сообщило, что американская делегация, прибывшая в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400.
В декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Пэтриот" на сумму $3,5 млрд.
Турция дважды отклоняла предложение по "Пэтриотам" первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»