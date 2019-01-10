В Испании судят двух граждан Армении - фигурантов дела о договорных теннисных матчах

В Испании по обвинению в организации договорных теннисных матчей задержаны десять человек, из которых двое являются армянами, сообщили "Интерфаксу" в МИД Армении со ссылкой на посольство республики в Мадриде.
"В октябре задержаны десять человек. Из них двое - граждане Армении. Посольство Армении находится на связи с местными правоохранителям и следит за судебным процессом", - отметили в МИД республики.
Гражданская гвардия Испании ранее сообщила, что в октябре была задержана целая группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей.
Расследование ведется в отношении 83 человек, в том числе 28 профессиональных спортсменов.
Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр
Президенту Алиеву показали проект строительства пограничного сторожевого корабля типа Савалан
Азербайджан в 2018г экспортировал в Украину нефти на $407 млн
Azpromo предлагает наладить в Азербайджане производство поливинилхлорида за $80 млн
AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»