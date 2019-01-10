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Дальнее зарубежье 10.01.2019 17:59

В Испании судят двух граждан Армении - фигурантов дела о договорных теннисных матчах

В Испании по обвинению в организации договорных теннисных матчей задержаны десять человек, из которых двое являются армянами, сообщили "Интерфаксу" в МИД Армении со ссылкой на посольство республики в Мадриде.

"В октябре задержаны десять человек. Из них двое - граждане Армении. Посольство Армении находится на связи с местными правоохранителям и следит за судебным процессом", - отметили в МИД республики.

Гражданская гвардия Испании ранее сообщила, что в октябре была задержана целая группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей.

Расследование ведется в отношении 83 человек, в том числе 28 профессиональных спортсменов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ИСПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]