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Наука и образование 10.01.2019 18:41

Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития

Президент Азербайджана подписал распоряжение по обеспечению координации в сфере инновационного развития, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Администрации президента поручено в течение пяти месяцев с привлечением иностранных авторитетных консалтинговых компаний, подготовить проект инновационной стратегии и представить президенту Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить предложения президенту по обеспечению в субъектах координации (за исключением центральных органов исполнительной власти, Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и государственных высших учебных заведений) как минимум одного специалиста по инновациям или научным исследованиям.

Кабинету министров совместно с НАНА поручено в трехмесячный срок подготовить реестр научно-исследовательских центров и лабораторий, оснащенных современным технологическим оборудованием.

Также поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по направлению части годовой прибыли субъектов координации (за исключением центральных органов исполнительной власти и НАНА) на финансирования научных исследований и внедрения инноваций.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИННОВАЦИИ, ВНЕДРЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]