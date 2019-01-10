Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития

Президент Азербайджана подписал распоряжение по обеспечению координации в сфере инновационного развития, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению Администрации президента поручено в течение пяти месяцев с привлечением иностранных авторитетных консалтинговых компаний, подготовить проект инновационной стратегии и представить президенту Азербайджана.
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить предложения президенту по обеспечению в субъектах координации (за исключением центральных органов исполнительной власти, Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и государственных высших учебных заведений) как минимум одного специалиста по инновациям или научным исследованиям.
Кабинету министров совместно с НАНА поручено в трехмесячный срок подготовить реестр научно-исследовательских центров и лабораторий, оснащенных современным технологическим оборудованием.
Также поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по направлению части годовой прибыли субъектов координации (за исключением центральных органов исполнительной власти и НАНА) на финансирования научных исследований и внедрения инноваций.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»