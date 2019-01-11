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Могерини по случаю инаугурации Мадуро напомнила, что ЕС не признал результаты выборов в Венесуэле

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини напомнила по случаю инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро постановление Совета ЕС от мая 2018 года, в котором президентские выборы в этой стране определены как несвободные и нелегитимные.

"Их результаты лишены какого-либо доверия, избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий для проведения инклюзивных и демократических выборов", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

Ф.Могерини отметила, что ЕС глубоко сожалеет, что его призыв к организации "новых президентских выборов при уважении международно признанных демократических норм и конституционного порядка Венесуэлы" был проигнорирован и что президент Н.Мадуро "начинает новый мандат, основанный на недемократических выборах".

По мнению высокого представителя ЕС, это только еще дальше отодвигает возможность конституционного решения на основе переговоров, тогда как политическая, экономическая и социальная ситуация в стране не перестает ухудшаться, а кризис оказывает все более значительное негативное влияние на стабильность в регионе.

В заявлении Ф.Могерини отмечается, что ЕС постоянно призывает президента Н.Мадуро признать и уважать роль и независимость Национального собрания как демократически избранного института, освободить всех политических заключенных, уважать принципы правового государства, права человека и основополагающие свободы, а также срочно ответить на неотложные нужды населения.

Глава европейской дипломатии указывает на то, что ЕС по-прежнему убежден, что "только мирное политическое демократическое решение является единственным надежным способом выйти из кризиса в Венесуэле и завязать диалог с международными и региональными партнерами относительно того, как мы могли бы содействовать созданию необходимых условий для заслуживающего доверия политического процесса между соответствующими венесуэльскими участниками".

"В связи с этим ЕС подтверждает свою волю поддерживать открытыми каналы коммуникаций", - сказано в документе.

Ф.Могерини пообещала, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации на местах и готов принять "необходимые меры в качестве реакции на решения или действия, направленные на еще большее ослабление институтов и принципов демократии, правового государства и прав человека".

ЕС также подтверждает, что, помимо прочего, он усилил свои "обязательства в контексте гуманитарной ситуации и миграционного кризиса", говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, МОГЕРИНИ


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