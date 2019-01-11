Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 11° 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2019 10:16

В МИД Эквадора считают, что Ассанжу следует сдаться

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может оставаться в течение неопределенного срока в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться властям США, говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Эквадора.

"В сложившейся ситуации существуют два варианта для Дж.Ассанжа: находиться на протяжении неопределенного периода времени (на территории эквадорского посольства в Лондоне - ИФ), либо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в США, и мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него", - отмечается в заявлении.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долл.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что Дж.Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКВАДОР, БРИТАНИЯ, АССАНЖ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV Британия после отказа выдать Чили Пиночета не вправе требовать экстрадиции Ассанжа - президент Эквадора Эквадор созывает совещание Союза южноамериканских наций в связи с ситуацией вокруг Ассанджа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]