Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 11° 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2019 10:02

Глава МИД Бельгии призвал соотечественников покинуть ДРК

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндер считает, что обстановка после выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) не обещает безопасности, и предложил соотечественникам покинуть страну.

"Мы усилили наши призывы к бельгийцам, находящимся там, прося их, по возможности, не оставаться в стране, если в этом нет необходимости. Очень многие уже приняли такие решения", - приводят вечером в четверг бельгийские СМИ слова Д.Рейндерса.

Глава МИД Бельгии дал такой совет в связи с тем, что после объявления минувшей ночью предварительных результатов президентских выборов в стране начались столкновения между сторонниками бывших кандидатов.

Как сообщалось, согласно предварительным итогам голосования, победу на выборах одержал лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди. Второе место занял кандидат от коалиции "Ламука" Мартен Файюлу. С этими результатами не согласны представители католической общины страны, которые со ссылкой на данные независимых наблюдателей заявляют о победе М.Файюулу.

Кандидат от созданной действующим президентом Жозефом Кабилой "Народной партии реконструкции и демократии" Эмманюэль Рамазани Шадари занял на выборах третье место.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ДРК, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы Глава МИД Бельгии перед встречей Совета ЕС заявил о необходимости диалога с РФ и Ираном по Сирии Зариф прибыл в Брюссель для встречи с Могерини, главами МИД Британии, ФРГ и Франции Решение Бельгии по Пучдемону будет чисто юридическим - глава МИД Глава МИД Бельгии осудил насилие на референдуме в Каталонии Глава МИД Бельгии сожалеет об односторонней манере, в которой США приняли решение по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]