Глава МИД Бельгии призвал соотечественников покинуть ДРК

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндер считает, что обстановка после выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) не обещает безопасности, и предложил соотечественникам покинуть страну.
"Мы усилили наши призывы к бельгийцам, находящимся там, прося их, по возможности, не оставаться в стране, если в этом нет необходимости. Очень многие уже приняли такие решения", - приводят вечером в четверг бельгийские СМИ слова Д.Рейндерса.
Глава МИД Бельгии дал такой совет в связи с тем, что после объявления минувшей ночью предварительных результатов президентских выборов в стране начались столкновения между сторонниками бывших кандидатов.
Как сообщалось, согласно предварительным итогам голосования, победу на выборах одержал лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди. Второе место занял кандидат от коалиции "Ламука" Мартен Файюлу. С этими результатами не согласны представители католической общины страны, которые со ссылкой на данные независимых наблюдателей заявляют о победе М.Файюулу.
Кандидат от созданной действующим президентом Жозефом Кабилой "Народной партии реконструкции и демократии" Эмманюэль Рамазани Шадари занял на выборах третье место.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»