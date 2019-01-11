Глава минздрава Грузии назвал лабораторию Лугара полностью безопасной

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявляет, что функционирующая в пригороде Тбилиси лаборатория Лугара (исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара) является полностью безопасной.

"Лаборатория Лугара, это, наверное, одна из самых больших инфраструктур общественного здравоохранения, из всех существующих в регионе", - заявил Д.Сергеенко в четверг на пресс-конференции, отметив, что ряд соседних стран позитивно относятся к ее деятельности и готовы к сотрудничеству, "но, некоторым она не дает покоя".

При этом он напомнил, что недавно лабораторию посещала миссия международных экспертов, которые, по его словам, детально подтвердили, что лаборатория полностью безопасна и ничего там опасного не происходит.

Д.Сергеенко также прокомментировал негативные высказывания в отношении лаборатории Лугара, которые звучат в последнее время в Грузии, в частности, в социальных сетях и со стороны некоторых экспертов, которые высказывают предположения, что циркулирующий в стране вирус свиного гриппа якобы может быть связан с деятельностью этой лаборатории.

"Мне трудно понять интересы России, но здесь, в Грузии (...) для меня тут двух мнений быть не может относительно того, чьим интересам это служит", - отметил он.

В свою очередь, присутствовавший на этой пресс-конференции глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что лаборатория Лугара является "богатством страны".

"То, что мы осуществляем полный мониторинг гриппа в стране и знаем, какие вирусы и в какое время циркулируют и можем прогнозировать, это то, что осуществляется там (в лаборатории Лугара) с целью наблюдения. Это богатство страны и такой возможности нет у многих в регионе", - сказал А.Гамкрелидзе, заявив также, что у негатива в отношении этой лаборатории имеется политический мотив, а также "белая или черная зависть и больше ничего".

Как сообщают грузинские СМИ, именно в лаборатории Лугара подтвердили 13 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А) в Грузии.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.