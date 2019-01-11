Бывший адвокат Трампа даст показания в палате представителей США 7 февраля

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей Конгресса США 7 февраля.
"В рамках моего обязательства сотрудничать и предоставлять американцам ответы, я принял приглашение председателя Элайджа Каммингса выступить публично 7 февраля перед комитетом по надзору и реформе государственного управления. Я с нетерпением жду возможность иметь площадку, где смогу дать полный и достоверный отчет о событиях, которые происходили", - написал М.Коэн в своем заявлении, опубликованном в Twitter.
В свою очередь, Э.Каммингс заявил, что бывший адвокат Д.Трампа дает показания добровольно.
"Я хочу четко заявить, что мы не заинтересованы в ненадлежащем вмешательстве в любые текущие уголовные расследования, и с этой целью мы находимся в процессе консультаций со специальным прокурором Мюллером (Роберт Мюллер - ИФ). Комитет объявит дополнительную информацию в ближайшие недели", - сказал он.
Тем временем, президент США сообщил журналистам, что не переживает о показаниях М.Коэна.
"Я совсем не беспокоюсь об этом, нет", - ответил Д.Трамп.
Предполагается, что М.Коэн расскажет о ключевых эпизодах, связанных с личной жизнью и деловыми отношения Д.Трампа. В частности, бывший адвокат президента может сообщить о платежах женщинам и предлагаемой сделке с недвижимостью в Москве.
Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.
М.Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Сам экс-адвокат впоследствии утверждал, что Д.Трамп знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание и не возражал против таких действий.
Ранее экс-адвокат Д.Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.
В частности, по словам экс-адвоката Д.Трампа, он солгал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года. М.Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Д.Трампом и членами его семьи.
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