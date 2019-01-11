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Помпео обсудил по телефону с главой оппозиционной Нацассамблеи Венесуэлы вопросы сотрудничества

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил по телефону недавно избранного председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла Хуана Гуаидо и обсудил с ним вопросы сотрудничества, сообщает госдепартамент США.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США Национальной ассамблеи, единственного легитимного и демократически избранного института в Венесуэле, и восстановлению демократии в Венесуэле. Обе стороны подтвердили свое желание тесно работать по широкому ряду вопросов в течение года, чтобы обеспечить мирное, процветающее и демократическое будущее народу Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Хуан Гуаидо вступил в должность председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в Венесуэле. Вместо нее функционирует подконтрольное правительству Национальное учредительное собрание.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ПОМПЕО, ГУАИДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]