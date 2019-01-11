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США ждут китайского вице-премьера в январе для продолжения торговых переговоров - глава минфина США

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ скорее всего продолжит торговые переговоры с США, посетив Вашингтон в январе, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"На настоящий момент есть намерения, что вице-премьер Лю Хэ, наиболее вероятно, приедет с визитом позднее в январе", - заявил министр журналистам.

Он сказал также: "Я надеюсь, что шатдаун (приостановка работы правительственных ведомств) не повлияет на это".

С.Мнучин добавил, что "такие встречи будут продолжены, также как и поездки нашей делегации в Китай".

Как сообщалось, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, завершившийся в среду в Пекине, фокусировался на обещании КНР существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции.

В заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера отмечено, что стороны рассмотрели способы "достижения справедливости, взаимной выгоды и сбалансированности торговых отношений".

Как сообщалось, пекинские переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что продление переговоров показывает, что стороны серьезно относятся к ним.

Представители китайской делегации заявили в среду, что США и Китай по-прежнему расходятся по ряду структурных вопросов, и эти разногласия могут быть преодолены в рамках дальнейших переговоров, которые пройдут на более высоком уровне.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]