США ждут китайского вице-премьера в январе для продолжения торговых переговоров - глава минфина США

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ скорее всего продолжит торговые переговоры с США, посетив Вашингтон в январе, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
"На настоящий момент есть намерения, что вице-премьер Лю Хэ, наиболее вероятно, приедет с визитом позднее в январе", - заявил министр журналистам.
Он сказал также: "Я надеюсь, что шатдаун (приостановка работы правительственных ведомств) не повлияет на это".
С.Мнучин добавил, что "такие встречи будут продолжены, также как и поездки нашей делегации в Китай".
Как сообщалось, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, завершившийся в среду в Пекине, фокусировался на обещании КНР существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции.
В заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера отмечено, что стороны рассмотрели способы "достижения справедливости, взаимной выгоды и сбалансированности торговых отношений".
Как сообщалось, пекинские переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что продление переговоров показывает, что стороны серьезно относятся к ним.
Представители китайской делегации заявили в среду, что США и Китай по-прежнему расходятся по ряду структурных вопросов, и эти разногласия могут быть преодолены в рамках дальнейших переговоров, которые пройдут на более высоком уровне.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»