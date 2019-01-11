Федеральные прокуроры проверяют украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа - газета

Присутствие политиков и бизнесменов из Украины на инаугурации президента США Дональда Трампа заинтересовало спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает "Нью-Йорк Таймс".
По данным издания, подчиненные Р.Мюллера провели опросы ряда свидетелей с целью выяснить, как некоторые из граждан Украины получили приглашения на инаугурацию.
Кроме того, прокуроров интересовало, с кем встречались украинцы, находясь в США, и какие вопросы обсуждали.
Как отмечает газета, на инаугурации Д.Трампа, состоявшейся 20 января 2017 года, присутствовали "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". Некоторые из них организовывали встречи в Trump International Hotel с влиятельными республиканцами Конгресса и близкими союзниками президента.
Издание подчеркивает, что они позиционировали себя в качестве посредников, которые могли бы помочь в нормализации отношений России и Украины и снятии антироссийских санкций.
Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»