Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 11° 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2019 11:31

Федеральные прокуроры проверяют украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа - газета

Присутствие политиков и бизнесменов из Украины на инаугурации президента США Дональда Трампа заинтересовало спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

По данным издания, подчиненные Р.Мюллера провели опросы ряда свидетелей с целью выяснить, как некоторые из граждан Украины получили приглашения на инаугурацию.

Кроме того, прокуроров интересовало, с кем встречались украинцы, находясь в США, и какие вопросы обсуждали.

Как отмечает газета, на инаугурации Д.Трампа, состоявшейся 20 января 2017 года, присутствовали "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". Некоторые из них организовывали встречи в Trump International Hotel с влиятельными республиканцами Конгресса и близкими союзниками президента.

Издание подчеркивает, что они позиционировали себя в качестве посредников, которые могли бы помочь в нормализации отношений России и Украины и снятии антироссийских санкций.

Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ИНАУГУРАЦИЯ, МЮЛЛЕР


Похожие новости


Трамп может объявить чрезвычайное положение в США, если не договорится с Конгрессом о финансировании пограничной стены Поездка Трампа в Давос может быть отменена из-за "шатдауна" - СМИ Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо" Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытках умалить его достижения Демократы при желании могли бы легко разрешить ситуацию с "шатдауном", полагает Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]