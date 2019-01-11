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Дальнее зарубежье 11.01.2019 09:42

Три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести после крушения судна у побережья Южной Кореи

Рыболовецкое судно, на борту которого находилось 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести, заявили власти.

По данным береговой охраны, судно перевернулось около 5 утра (00:00 ) в 80 км к югу от острова Йокджи, расположенного недалеко от города Тхонъен.

Как отмечает агентство, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен приказал приложить все усилия для поиска пропавших.

Он призвал к мобилизации всех доступных ресурсов для проведения спасательной операции и оказания медицинской помощи пострадавшим.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СУДНО, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]