Землетрясение магнитудой 4 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в пятницу в 9:02 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,7 располагался на глубине 15 км в 118 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.
Координаты эпицентра - 42.23 градуса северной широты, 76.35 градуса восточной долготы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»