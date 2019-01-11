Землетрясение магнитудой 4 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в пятницу в 9:02 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,7 располагался на глубине 15 км в 118 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 42.23 градуса северной широты, 76.35 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении.