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СНГ 11.01.2019 09:43

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в пятницу в 9:02 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,7 располагался на глубине 15 км в 118 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 42.23 градуса северной широты, 76.35 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]