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Дальнее зарубежье 11.01.2019 10:10

США начали вывод военной техники из Сирии - СМИ

США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

"Некоторое количество грузов уже вывезено", - цитирует телеканал заявление источника.

В сообщении отмечается, что по соображениям безопасности не уточняется, какие грузы и каким транспортом вывозятся в первую очередь, а также из каких районов Сирии. По мнению телеканала, начат вывод оборудования из северных районов.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов, что этот срок может быть продлен.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕХНИКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]