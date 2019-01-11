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Оборона 11.01.2019 10:16

Госпогранслужба Азербайджана продемонстрировала Алиеву новые израильские ударные БПЛА Sky Striker

Государственная пограничная служба (ГПС) продемонстрировала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву ударные беспилотные летательные аппараты «Sky Striker», производства израильской компании Elbit Systems.

БПЛА были продемонстрированы И.Алиеву при посещении азербайджанским лидером Центра строительства и ремонта судов Береговой охраны ГПС в бакинском поселке Тюркан.

Фотокадры посещения президентом И.Алиевым данного центра опубликованы в официальных СМИ.

«Sky Striker» представляет собой барражирующий боеприпас, предназначенный для нанесения тактических ударов по противнику на большой дальности. Для этого дрон вооружен боеголовкой весом в 5 или 10 кг. Максимальная продолжительность полета БПЛА с боеголовкой 5 кг составляет два часа, с 10 килограммовой – не более часа. Максимальная скорость аппарата составляет 185 км/ч, а в момент пикирования на цель - до 500 км/ч.

БПЛА также имеет электрическую двигательную систему с низкой акустической подписью, позволяющей скрытные операции на малых высотах. «Sky Striker» применяет автономную навигационную систему. Оператор дрона имеет возможность прервать атаку, обходить, и вновь атаковать те же или иные цели, а также вернуть аппарат на базу на любом этапе операции, с использованием парашюта и надувного мешка.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, SKY/STRIKER, ДЕМОНСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]