Президент Азербайджана ужесточил санкции за нарушение правил деятельности аптек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, ужесточающие штрафы за нарушение правил деятельности аптек.
Соответствующий закон опубликован на сайте главы государства.
Согласно поправкам, в Кодекс дополнительно включена статья 452.3, предусматривающая в случае нарушения правил деятельности аптек штрафные санкции в размере от 500 до 700 манатов в отношении должностных лиц и от 1 тыс. до 2 тыс. манатов по отношению к юридическим лицам.
В случае повторного нарушения в течение года, предусмотренных статьей 452.3 положений, должностные лица будут наказаны штрафом в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. манатов, юрлица – в размере от 5 тыс. до 7 тыс. манатов. Данные изменения предусмотрены изменениями в статье 452.4.
Также в Кодекс включены статьи 221.10 и 221.11, предусматривающие штрафные санкции за нарушение требований к производству, перевозке, хранению и оптовой продажи лекарственных препаратов.
Статья 221.10 предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. – 2,5 тыс. манатов в отношении должностных лиц, 5 тыс. – 7 тыс. манатов в отношении юридических лиц, нарушивших вышеуказанные требования. В случае повторного в течение года нарушения соответствующих требований оштрафованными ранее лицами, согласно статье 221.11, санкции для должностных лиц составят от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. манатов, для юрлиц – от 6 тыс. до 8 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»