Белоруссия решила снять ограничения на состав дипмиссии США в Минске - СМИ

Белоруссия снимет ограничение на число дипломатов США в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на два неназванных источника.
По информации издания, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уведомил об этом в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла накануне в четверг.
Госдепартамент США отказался комментировать журналу эту информацию из-за продолжающегося в США "шатдауна".
Министерство иностранных дел Белоруссии в настоящий момент данную информацию также не комментирует.
Как сообщалось, с 2008 года в Белоруссии нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".
Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.
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