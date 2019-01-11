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СНГ 11.01.2019 11:46

Белоруссия решила снять ограничения на состав дипмиссии США в Минске - СМИ

Белоруссия снимет ограничение на число дипломатов США в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на два неназванных источника.

По информации издания, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уведомил об этом в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла накануне в четверг.

Госдепартамент США отказался комментировать журналу эту информацию из-за продолжающегося в США "шатдауна".

Министерство иностранных дел Белоруссии в настоящий момент данную информацию также не комментирует.

Как сообщалось, с 2008 года в Белоруссии нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, МИД, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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