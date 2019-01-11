Azerkosmos продлил прием тендерных предложений на закупку запасные части для управления спутником Azersky

ОАО «Azerkosmos» продлил до 28 января 2019 года прием предложений по тендеру на закупку запасных частей для оборудования по управлению спутником «Azersky».
Стоимость участия в тендере составляет 165 манатов.
Тендерные предложения будут приниматься до 18:00 28 января. Тендерная процедура состоится 29 января в 11:00.
Телефон для справок: +99412565-00-55; контактное лицо – Яшар Гаджиев.
Как сообщалось, в декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущенный на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
Согласно прогнозам, за 12 лет эксплуатации Azersky доходы Azerkosmos превысят $200 млн.
Спутник Azersky предназначен для использования в вопросах обеспечения национальной безопасности Азербайджана, обороны, экологии и защиты окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовой сфере, мелиорации и водного хозяйства, туризме, транспорте и дорожного хозяйства, научных исследованиях.
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»