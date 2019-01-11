Экс-главе Nissan Гону в Японии предъявили новые обвинения - СМИ

Прокуратура Токио в пятницу выдвинула новые обвинения в отношении экс-главы автоконцерна Nissan Motor Co. Карлоса Гона, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на окружной суд японской столицы.

К.Гона обвиняют в злоупотреблении доверием, а также в том, что он скрывал информацию о доходах в период с 2015 по 2017 финансовые годы. Ранее К.Гону предъявили обвинения в сокрытии информации о доходах в период с 2010 по 2015 гг.

Также обвинения в сокрытии доходов за этот период были выдвинуты против Nissan и экс-директора Nissan Motor Co. Грега Келли.

Адвокаты К.Гона заявили, что будут требовать освобождения бизнесмена под залог. В пятницу должен был закончиться его срок содержания под стражей, однако СМИ полагают, что суд не выпустит К.Гона на свободу в ближайшее время.

В Токио 8 января состоялось заседание суда, на котором К.Гон заявил о своей невиновности. К.Гон сказал, что не получал от Nissan вознаграждения, которое не было бы полностью отражено в финансовой отчетности. Однако окружной суд Токио отклонил просьбу адвокатов К.Гона отпустить его из-под стражи.

К.Гон был арестован 19 ноября в Токио, ему предъявлены были обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и ряде других финансовых нарушений. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию.

Как утверждает обвинение, К.Гон скрыл половину полученных средств - 5 млрд иен ($44 млн) за пять лет.