Представители Сеула и Пхеньяна обсудят в Кэсоне межкорейские отношения

Представители Южной Кореи и КНДР в пятницу проведут переговоры в совместном офисе связи в северокорейском приграничном городе Кэсон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

На встрече стороны обсудят вопросы межкорейских отношений.

Высокопоставленную делегацию Южной Кореи возглавит заместитель министерства по делам объединения Чун Хэ Сун, а северокорейскую делегацию - замглавы северокорейского представительства офиса связи Хван Чун Сон.

Ожидается, что в ходе переговоров представители смогут обсудить, в частности, вопрос поставок из Южной Кореи в Северную Корею доз вакцин против гриппа. Если этот вопрос будет согласован, то это будет первая подобная доставка медицинских препаратов в КНДР с 2009 года.

Кроме того, на встрече могут обсудить запрос предпринимателей из Южной Кореи на посещение индустриального комплекса в Кэсоне, закрытого в 2016 году из-за возросшей напряженности в межкорейских отношениях.

Промышленный комплекс Кэсон находится на территории КНДР в 10 километрах от демилитаризированной зоны. Индустриальный парк был создан при участии Пхеньяна и Сеула, совместное производство было запущено в конце 2004 года.